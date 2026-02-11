Class action contro i social network per tutelare i minori | prima udienza slitta di 3 mesi Genitori | Forte disagio e preoccupazione

La prima udienza della class action contro i social network, promossa dai genitori per proteggere i minori dai rischi dell’algoritmo, è stata rinviata di tre mesi. I genitori esprimono forte disagio e preoccupazione per questa situazione, temendo che i loro figli siano ancora troppo esposti a contenuti dannosi. La causa, che rappresenta una svolta nel panorama legale italiano, si scontra ora con i tempi della giustizia, lasciando in sospeso le speranze di una maggiore tutela per i ragazzi.

Parte con il freno a mano il processo contro i social network, nato dalla prima class action italiana, sostenuta dai genitori per tutelare i più giovani dai danni dell'algoritmo. La prima udienza, fissata per il 12 febbraio, è stata rinviata al 14 maggio dal Tribunale delle imprese di Milano. In una nota, esprimono "forte disagio e preoccupazione" le associazioni coinvolte nell'azione giudiziaria collettiva contro Facebook, Instagram e TikTok. Al ricorso hanno aderito il Moige (Movimento Italiano Genitori), Anfn (Associazione nazionale famiglie numerose), Age (Associazione italiana genitori), il Forum delle Associazioni Familiari.

