Associazioni genitori class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienza

Le associazioni di genitori hanno appreso con amarezza il rinvio dell’udienza nel procedimento contro Meta e TikTok, deciso dal Tribunale delle Imprese di Milano. Il Moige, insieme ad Anfn, Age e il Forum delle Associazioni Familiari, avevano sperato di portare avanti una class action per tutelare i minori e limitare l’uso dei social. Ora dovranno aspettare ancora, mentre crescono le preoccupazioni sul tempo che passa e sui rischi per i ragazzi.

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Il Moige (Movimento Italiano Genitori) promotore, con le associazioni di genitori Anfn-associazione nazionale famiglie numerose, Age associazione italiana genitori, ed il Forum delle Associazioni Familiari coinvolte nella prima class action inibitoria italiana contro Meta (Facebook e Instagram) e TikTok esprimono forte disagio e preoccupazione per il rinvio dell'udienza disposto dal Tribunale delle Imprese di Milano. La prima udienza, si legge in una nota, originariamente fissata per il 12 febbraio 2026, è stata posticipata al 14 maggio, per motivi procedurali legati alle notifiche in Inghilterra, determinando un ritardo di tre mesi in un'azione legale che le famiglie italiane considerano urgente.

