Mogliano Veneto | Scocco vince il Tpra Entry Level nuova promessa del tennis italiano si afferma

Tommaso Scocco si aggiudica il torneo Tpra Entry Level a Mogliano Veneto, dimostrando di essere una promessa emergente del tennis nazionale. La vittoria arriva dopo aver superato avversari più esperti e si concretizza grazie a una prestazione solida e determinata. Il giovane atleta, appena 17enne, ha conquistato il titolo con una finale combattuta, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Tommaso Scocco trionfa al Tpra Entry Level di Mogliano: un nuovo talento si affaccia nel tennis italiano. Il giovane tennista veneziano Tommaso Scocco, portacolori del Ca' del Moro, ha conquistato il Tpra Entry Level di Mogliano Veneto, superando in finale Walter Boaretto del Tennis Paola. La competizione, svoltasi nel fine settimana, ha visto diciotto atleti contendersi la vittoria e rappresenta un importante banco di prova per i giovani talenti emergenti del tennis italiano. Una vittoria nel cuore del Veneto. Mogliano Veneto è stata la cornice di un torneo che ha incoronato Tommaso Scocco, confermando il suo potenziale nel panorama tennistico regionale.