Rugby in Serie A Élite il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto e chiude al primo posto la regular season

Nel match di domenica della 18ª giornata di Serie A Élite, il Valorugby Emilia ha ottenuto una vittoria contro il Mogliano Veneto con il punteggio di 35-21. La partita si è disputata nel posticipo pomeridiano e ha permesso alla squadra di casa di chiudere la regular season al primo posto in classifica. Il risultato conferma la posizione di vertice della formazione emiliana prima dei playoff.

Il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto per 35-21 nel posticipo domenicale della 18ma ed ultima giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby e chiude in vetta alla classifica: in semifinale gli emiliani sfideranno il Viadana, mentre dall’altro lato del tabellone si affronteranno Rovigo e Petrarca. Al Mirabello di Reggio Emilia il Valorugby ha bisogno di un successo, anche senza bonus offensivo, per chiudere al primo posto la regular season: nel primo tempo i Diavoli di Marcello Violi partono forte e volano sul 14-0 in un quarto d’ora, ma gli ospiti, che non hanno nulla da perdere, riequilibrano la contesa sul 14-14 alla mezz’ora.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto e chiude al primo posto la regular season Notizie correlate Rugby, Serie A Èlite: Valorugby batte Rovigo, si accorcia la classifica in vettaSi chiude con il posticipo domenicale la quattordicesima giornata della Soladria Serie A Élite, che conferma una corsa playoff sempre più combattuta... Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia vince il posticipo e vola ai play-offIl posticipo della 16ma e terzultima giornata della regular season della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby emette il primo verdetto in ottica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A Elite: le formazioni di Valorugby e Mogliano per l’ultima sfida della regular season; Valorugby Emilia, allo stadio Mirabello ultimo impegno di regular season per i granata; Serie A Elite: Fiamme Oro fuori dai Playoff, Petrarca cade; Petrarca Rugby Padova Valorugby Emilia risultati in diretta e H2H. Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia vince il posticipo e vola ai play-offIl posticipo della 16ma e terzultima giornata della regular season della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby emette il primo verdetto in ottica post ... oasport.it Rugby, i Diavoli domani col Mogliano per l’ultimo impegno di regular seasonREGGIO EMILIA – Ultima fatica di regular season per il Valorugby Emilia che domani, domenica 26 aprile, alle 15:30 allo stadio Mirabello ospita il Mogliano per la diciottesima e ultima giornata del ca ... reggionline.com Mogliano Veneto Rugby MATCH DAY Soladria Serie A Elite vs. Valorugby Emilia 15.30 Stadio Mirabello di Reggio Emilia Diretta su The Rugby Channel #MoglianoVenetoRugby #ForzaMogliano #CuoreSudorePassione #SoladriaSerie - facebook.com facebook