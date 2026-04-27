Modri? MVP di Milan-Juventus | ennesima prova da leader e voglia di lottare anche a 40 anni

Durante la partita tra Milan e Juventus, Luka Modri? è stato scelto come il miglior giocatore (MVP). Ha mostrato tutte le sue qualità e una grande determinazione, contribuendo con impegno alla prestazione della squadra. Nonostante abbia 40 anni, il suo ruolo in campo è stato evidente e ha dimostrato di voler continuare a lottare con grinta. La sua performance è stata riconosciuta come uno degli aspetti più significativi dell'incontro.

Ieri sera a 'San Siro' si è giocato il big match della 34^ giornata di Serie A tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Vista l'atmosfera e la qualità delle due squadre in campo, era lecito aspettarsi spettacolo, invece le due formazioni si sono accontentate dello 0-0 che fa comodo ad entrambe per la lotta Champions. Infatti, adesso al Diavolo mancano 6 punti nelle prossime quattro di campionato per l'aritmetica certezza. Nonostante i pochi spunti della gara, ieri c'è stata una stella (la solita) che ha brillato più di altre nella serata di gala del 'Meazza'. Parliamo, ovviamente, di Luka Modric.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modri? MVP di Milan-Juventus: ennesima prova da leader e voglia di lottare anche a 40 anni Notizie correlate Leggi anche: Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Leao 5,5 (impalpabile), David (5) non si vede, Modric (6,5) prova a inventare qualcosa Kakà: «Il Milan può battere l'Inter e lottare per lo Scudetto. Ecco cosa penso di Modric»In vista del derby della Madonnina, Kakà descrive lo stato di forma del Milan e le prospettive contro l’Inter, offrendo una lettura sintetica ma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Milan, oggi esami per Luka Modric: la situazione; Stipendio di Luka Modric al Milan: reddito e condizioni contrattuali; Milan-Juventus, le probabili: Yildiz c'è, Allegri ripropone Estupinan. Clamoroso Mateta, Juve e Milan hanno scansato un fosso: rischia fino a 4 mesi di stop!MILANO - A dieu Jean-Philippe Mateta. Niente Milan, né oggi, né in estate. E niente attaccante in più per Massimiliano Allegri. Alla fine la trattativa per il francese classe 1997 del Crystal Palace è ... tuttosport.com Milan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Con sei mesi di ritardo il Milan è pronto a regalare a Max Allegri il bomber tanto agognato e richiesto durante la sessione estiva di mercato. Ovvero quando il Diavolo aveva già tentato, senza ... tuttosport.com Tacchianardi su Milan-Juventus: "Spettacolo brutto per il modo di giocare dei rossoneri" #Tacchinardi #MilanJuventus #ACMilan #SempreMilan x.com Sono contenti tutti #Adani molto critico nel post partita di #Milan-Juventus: Dopo lo spettacolo decisamente poco entusiasmante, si è sfogato parlando di ciò che non va nel calcio italiano, a partire da questo 0-0... "Chi ha guardato Milan-Juve ha spento - facebook.com facebook