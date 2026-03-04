In vista del derby della Madonnina, Kakà afferma che il Milan ha possibilità di battere l’Inter e di competere per lo scudetto. L’ex calciatore analizza brevemente la condizione attuale della squadra rossonera e condivide il suo pensiero su Modric, senza entrare in dettagli più approfonditi. Le sue parole offrono una panoramica diretta sulla situazione del Milan in vista della partita.

In vista del derby della Madonnina, Kakà descrive lo stato di forma del Milan e le prospettive contro l’Inter, offrendo una lettura sintetica ma realistica del momento rossonero e delle sfide future. Le riflessioni spaziano dalla fiducia nel percorso attuale, alle dinamiche tattiche, ai ricordi legati ai derby passati e agli elementi che hanno segnato la stagione. La sensazione è positiva: la squadra è distante dieci punti dall’avversario, ma credere è doveroso finché resta margine per recuperare. L’idea di un cammino possibile resta viva, anche se la realtà di classifica complica i calcoli; i giocatori in campo avranno la responsabilità di trasformare le opportunità in risultati concreti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kakà: «Il Milan può battere l'Inter e lottare per lo Scudetto. Ecco cosa penso di Modric»

Kakà infuoca il derby: «Ho una certezza, il Milan può battere l’Inter e avvicinarsi in classifica. Ci credo anche per lo Scudetto! Vi svelo questo su Modric»Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato...

Milan, il commento di Braglia: “Allegri alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto”In occasione della fine della 20^ giornata di Serie A, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato i principali argomenti di discussione legati al...

Aggiornamenti e notizie su Kakà Il Milan può battere l'Inter e...

Temi più discussi: Mbappé come Kakà? In Spagna spunta il paragone che fa tremare Real Madrid e Francia; Sono avvenute le filtrazioni delle incredibili scarpe Adidas Kaká 2026 Signature - 8 nuove immagini; Ex Milan, Kaka: Sono orgoglioso che il Milan sia di nuovo ai piani alti della classifica, ottimo lavoro di Max. Scudetto? Ci credo; Kakà: Credo ancora allo scudetto. Allegri sta facendo un ottimo lavoro, mi inorgoglisce che il Milan...

Kakà: Ho una certezza: il Milan batte l’Inter. Scudetto? Si può fare. Chivu piacevole sorpresaIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Pallone d'oro del Milan Kakà ha parlato della gara di domenica tra i rossoneri e l'Inter ... fcinter1908.it

Kakà, leggenda del Milan, ha parlato così dei rossoneri in vista del derby della Madonnina contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioniKakà, leggenda del Milan, ha parlato così dei rossoneri in vista del derby della Madonnina contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Kakà ha inquadrato così ... calcionews24.com

Kakà: "Milan, credo ancora allo scudetto. Pazzesco Modric, sarà l'uomo derby" x.com

# 27.02.2005 | Inter vs Milan 0-1 Nelle foto, due momenti del match: nella prima Alessandro Nesta sovrasta di testa Juan Sebastian Veron; nella seconda Kakà mentre scappa via sempre a Veron. La partita finì con la vittoria del Milan per 1-0, facebook