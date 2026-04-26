Milan-Juventus 0-0 le pagelle | Leao 5,5 impalpabile David 5 non si vede Modric 6,5 prova a inventare qualcosa

Il match tra Milan e Juventus si è concluso con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre con poche certezze in vista della classifica. La partita si è disputata allo stadio di San Siro, dove i rossoneri hanno ottenuto un punto che potrebbe non essere sufficiente per mantenere alte le speranze di secondo posto. I giudizi sui singoli giocatori hanno evidenziato prestazioni deludenti, con alcuni protagonisti che sono apparsi poco incisivi durante l'incontro.

Brutta partita a San Siro tra Milan e Juventus che non vanno oltre lo 0-0. Un punto che serve a poco ad entrambe, i rossoneri si portano a quota 67 e perdono, forse, il treno per il secondo posto (Napoli a +2 sul Milan) se pur ormai quasi certi del posto Champions. La Juve resta quarta ma a soli 3 punti rispetto a Roma e Como che ora possono ancora sperare nella Champions League. Al Meazza succede poco, spicca la traversa colpita a inizio ripresa da Saelemaekers; nel primo tempo viene annullato un gol a Khephren Thuram per fuorigioco. Nel finale Yildiz entra e prova a dare una scossa ai bianconeri ma senza successo. Di seguito le pagelle del match.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Leao 5,5 (impalpabile), David (5) non si vede, Modric (6,5) prova a inventare qualcosa Notizie correlate Leggi anche: Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Leao 5,5 (impalpabile), David (5) non si vede Leggi anche: Maignan è glaciale. Motorino Modric. Leao non si vede Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…. PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Milan-Juventus 0-0, gli highlights: a San Siro prevale la prudenzaSolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Milan-Juventus 0-0: Spalletti resta quarto ma Roma e Como sono a -3 e credono nel quarto posto. Le pagelle - facebook.com facebook SERIE A | In campo Milan-Juventus DIRETTA #ANSA x.com