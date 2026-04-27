Modric ko per una testata | le sue condizioni Oggi gli esami

Durante la partita, il centrocampista ha subito una testata in uno scontro con un avversario e ha dovuto lasciare il campo. Dopo l'incidente, sono stati programmati degli esami medici per valutare le sue condizioni. Al momento non sono stati resi noti i risultati, e si attende un aggiornamento ufficiale sui tempi di recupero e sulla possibilità di tornare in campo nelle prossime partite.

Ha lottato come un leone, facendo una partita non solo da regista, ma quasi da mediano, ed è uscito dopo aver preso una brutta testata da Locatelli, sorretto da uno dei fisioterapisti e dal responsabile dello staff medico rossonero Stefano Mazzoni. Contro la Juventus Luka Modric ha vinto una delle sei Champions League della sua carriera, quella alzata al cielo il 3 giugno 2017 Cardiff, ma ieri sera di fronte ai bianconeri non è riuscito a conquistare un successo che sarebbe stato forse decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l’obiettivo dichiarato a inizio stagione da Allegri e dalla società. Dopo...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esami Notizie correlate Infortunio Bremer: l’esito degli esami del difensore, ufficiali le sue condizioni. I tempi di recuperodi Marco BaridonInfortunio Bremer: le condizioni del difensore non sono gravi come ipotizzato ieri. Infortunio Holm, arriva l’esito degli esami strumentali per il difensore bianconero: ecco le sue condizionidi Marco BaridonInfortunio Holm, arriva l’esito degli esami strumentali per il difensore della Juventus: ecco quali sono le sue condizioni per i... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esami; Quali sono i falli di mano più famosi della storia del calcio?; Milan, oggi esami per Luka Modric: la situazione; Fabregas: Sono innamorato di Calhanoglu. Pochi come lui, Pirlo, Kroos, Modric... Modric ko per una testata: le sue condizioni. Oggi gli esamiIl croato si scontra con Locatelli e deve uscire. Oggi approfondimenti: spera di esserci col Sassuolo ... msn.com #Milan, le condizioni di Luka Modric! #Allegri: “Leao deve decidere le partite, #Pulisic accusa l’astinenza dal gol” x.com Domani esami previsti per Luka Modric: gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista del Milan @la_rossonera https://tribuna.com/it/news/2026-04-26-domani-esami-previsti-per-luka-modric-gli-aggiornamenti-sulle-condizioni-del-centrocampis/utm_ - facebook.com facebook