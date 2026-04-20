Infortunio Holm arriva l’esito degli esami strumentali per il difensore bianconero | ecco le sue condizioni

Sono stati resi noti i risultati degli esami strumentali sul difensore della Juventus in seguito all’infortunio subito. Le analisi hanno fornito dettagli sulle condizioni attuali del giocatore, che dovrà seguire un percorso di recupero prima di poter tornare in campo. La società ha comunicato le prime indicazioni sulle prossime settimane di lavoro e riabilitazione necessarie per superare il problema fisico.

di Marco Baridon Infortunio Holm, arriva l’esito degli esami strumentali per il difensore della Juventus: ecco quali sono le sue condizioni per i prossimi impegni. La Juve può sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria. Durante la sfida di ieri sera contro il Bologna, Emil Holm è stato costretto ad abbandonare il campo al termine della prima frazione di gioco. CONTINASSA JUVE LIVE Secondo quanto appreso da , gli esami strumentali effettuati nella mattinata di oggi hanno dato esito rassicurante. Non ci sono lesioni per il difensore, ma è stato riscontrato solamente un sovraccarico al polpaccio destro. Lo svedese era uscito a scopo precauzionale per evitare complicazioni peggiori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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