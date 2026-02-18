Infortunio Bremer | l’esito degli esami del difensore ufficiali le sue condizioni I tempi di recupero
Bremer si è infortunato durante l’allenamento, causando preoccupazione tra tifosi e staff medico. Gli esami effettuati oggi hanno confermato che le sue condizioni sono meno gravi di quanto si pensasse inizialmente. Il difensore brasiliano potrà riprendere gradualmente l’attività, ma dovrà seguire un programma di recupero personalizzato. La società ha comunicato che sarà monitorato costantemente, senza indicare tempi precisi di ritorno in campo. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite di campionato.
di Marco Baridon Infortunio Bremer: le condizioni del difensore non sono gravi come ipotizzato ieri. Il centrale brasiliano sarà valutato giorno dopo giorno. La notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano con il fiato sospeso è finalmente arrivata, portando una ventata di cauto ottimismo in un momento della stagione estremamente delicato. Il difensore brasiliano, uscito anzitempo dal campo al 34? della sfida contro il Galatasaray, si è sottoposto nella mattinata di oggi a una serie di accertamenti strumentali presso il J-Medical. La dinamica dell’incidente, che aveva visto il centrale accasciarsi a terra toccandosi il flessore, aveva fatto temere il peggio, ma il bollettino medico ha rassicurato l’ambiente: per Bremer controlli negativi che non hanno evidenziato nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
