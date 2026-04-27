Dopo l’assenza di Luka Modri?, la squadra si affida ora a Ardon Jashari, che avrà quattro partite di campionato a disposizione per cercare di cambiare il proprio percorso. La sfida ora è tutta sulle sue spalle per offrire un contributo deciso e contribuire a rimettere in carreggiata la squadra in vista delle prossime gare.

Ci sono momenti in una stagione che valgono più di altri. Non parliamo di partite ma di occasioni che possono cambiare un anno negativo e perfino il futuro. Lo scenario riguarda Ardon Jashari e Luka Modric. Ma andiamo con ordine. Ieri sera, a 'San Siro' si è giocato il big match tra Milan e Juventus, terminato con un noioso 0-0 che fa felice entrambi gli allenatori in ottica Champions League. Uno dei momenti salienti della gara, purtroppo, riguarda un contrasto di gioco molto forte che vede protagonisti Manuel Locatelli e Luka Modric. I due saltano per contendersi un pallone alto e finiscono per sbattere le loro teste una contro l'altra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modri? fuori dai giochi, è il momento di Jashari: quattro gare per rilanciarsi e cambiare il futuro

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