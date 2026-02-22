modric fa il record anche di minuti col milan ma sta arrivando il momento di pensare al futuro

Luka Modric ha superato i 2.000 minuti in campionato, diventando il giocatore più presente del Milan quest’anno. La sua lunga presenza sul campo contro il Como deriva dalla sua affidabilità e dall’assenza di infortuni recenti. Questo record evidenzia la sua importanza nella rosa rossonera. Con la stagione che si avvicina alla fine, il club e il giocatore valutano ora il futuro e le scelte da fare. La decisione definitiva potrebbe arrivare presto.

Quando sbaglia un passaggio - sì certo, succede anche a lui: meno male -, la battuta è sempre la stessa e ormai sta iniziando a diventare stucchevole nella sua ripetitività: "Attenzione, Modric ha perso un pallone e questa è la notizia del giorno!", la reazione più o meno all'unisono degli addetti ai lavori. Al netto dell'evitabile copia-incolla, resta una constatazione che comunque descrive bene l'impatto di Luka sul nostro campionato, su occhi italiani che purtroppo non sono più abituati da tempo ad ammirare una certa gestione della palla e del gioco. C'è anche un altro tormentone che gira tra i tifosi: "In un calcio come il nostro, basta un Modric che corricchia con la sigaretta in bocca per fare la differenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare

Luka MODRIC e i 5 minuti in cui si è preso il MILAN: 40 anni e non sentirli | Serie A | DAZN

