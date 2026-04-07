Il centrocampo del Milan si trova al centro di molte incertezze, con poche certezze certe. Solo Rabiot ha la conferma di essere una presenza stabile nella rosa. Il mercato rimane aperto, tra trattative ancora in corso e possibili delusioni, mentre i nomi di Modric, Fofana e Jashari sono stati accostati alla squadra senza ancora una decisione definitiva. La situazione è ancora molto fluida e da definire.

Non si tratta di restyling, ma di valutazioni. Il Milan ragiona già sulla prossima stagione e guarda soprattutto al centrocampo: il fiore all’occhiello della squadra, ma anche il reparto che oggi, più che mai, porta con sé diversi dubbi. Modric rimarrà o si ritirerà? Loftus-Cheek tornerà protagonista altrove o accetterà ancora un ruolo da alternativa? Il giovane Comotto sarà il sesto uomo? E Ricci e Jashari avranno più spazio? Domande legittime, così come le possibili risposte. Vediamo caso per caso, ma una cosa è certa: Adrien Rabiot non si tocca. Subito il nome più importante. Luka Modric a Milano si trova molto bene e così la sua famiglia. È il padrone del centrocampo di Allegri e in Serie A, anche a 40 anni, ha avuto la dimostrazione che può fare ancora la differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric, Fofana, Jashari e...: il futuro del centrocampo del Milan è un punto di domanda gigante

Rabiot e Modric pazzeschi, ma anche Fofana è importantissimo: il centrocampo del Milan sale in cattedraBologna-Milan 0-3, la squadra di Allegri non soffre mai in difesa e sfrutta le occasioni lasciate dalla difesa rossoblù alla perfezione.

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