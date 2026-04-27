Modric chiude l’occhio al funerale dopo una caduta brutale | sostituito Luka e applaudito

Durante una partita di Serie A, il centrocampista è stato coinvolto in un contrasto violento con un avversario, che ha causato una caduta forte. Dopo l'incidente, il giocatore è stato sostituito e ha ricevuto applausi dai tifosi presenti in tribuna. L'incontro si è concluso senza reti, con entrambe le squadre che hanno concluso il match in parità. Nessuna comunicazione ufficiale sulla gravità delle condizioni dell'atleta.

2026-04-27 07:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Luca Modric sofferto a duro colpo contro Manuel Locatelli durante la partita che Il Milan finisce 0-0 contro la Juventus. Il 40enne centrocampista croato, chi Aveva un livido visibile sull’occhio. si è visto costretto a lasciare il gioco all’80’. Allegri ha deciso di far sostituire Modric a Jashari dopo il forte scontro con Locatelli. L’ex giocatore del Real Madrid ha lasciato il campo in mezzo standing ovation da tutto lo stadio San Siro. Manuel Locatelli: “Mi dispiace che un campione come Modric abbia dovuto lasciare il campo”.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: "Luka! Luka!": i compagni aspettano Modric e gli fanno un coro. Il post derby che non avete visto Milan, Jashari e le parole al miele per Modric: “Avere Luka in squadra è incredibile”Nella lunga intervista di Ardon Jashari ai microfoni di 'Milan Tv', il centrocampista rossonero si è soffermato in modo particolare sul compagno di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Milan, occhio nero per Modric dopo uno scontro di gioco! Sostituzione forzata e standing ovation: il punto; Forte botta alla testa e occhio gonfio per Modric: stamattina farà gli esami medici. Ma sta bene; Calciomercato Milan, Goretzka chiede tanto: occhio a L'amicone di Modric; MN - Milan, le condizioni di Luka Modric dopo la botta alla testa. Una capocciata reciproca fortissima, pur fortuita, nella ripresa: Modric ha avuto la peggio, Locatelli si dice dispiaciuto - facebook.com facebook Quale sarà il futuro di Modric Tutto ancora incerto proprio come ribadito da Dario Simic, suo connazionale e vecchia nostra conoscenza. Il croato, inoltre, ha chiuso con la battuta: “Anche se cerca casa…” x.com