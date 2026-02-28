Milan Jashari e le parole al miele per Modric | Avere Luka in squadra è incredibile

Durante un'intervista a 'Milan Tv', Ardon Jashari ha parlato con entusiasmo del suo compagno di squadra Luka Modric, descrivendo la sua presenza in squadra come incredibile e sottolineando l'importanza del centrocampista croato nel gruppo. Jashari ha espresso apprezzamento per le qualità di Modric, evidenziando quanto sia positivo averlo nel team. Le sue parole riflettono l’ammirazione per il giocatore.

Nella lunga intervista di Ardon Jashari ai microfoni di 'Milan Tv', il centrocampista rossonero si è soffermato in modo particolare sul compagno di reparto e leggenda del calcio Luka Modric. L'ex giocatore del Club Brugge ha speso parole al miele per il Pallone d'Oro croato, sottolineando quanto sia importante imparare da uno come lui. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Avere Luka in squadra, specialmente nella stessa posizione in cui gioco io, è un'esperienza incredibile. Per me è il primo anno a questo livello, in Italia e in un grande club come il Milan: avere un giocatore così accanto in campo e guardare cosa fa è straordinario". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Jashari su Modric: “Giocare con lui è incredibile. Ha una mentalità vincente”Ardon Jashari, centrocampista arrivato al Milan in estate dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport',...

