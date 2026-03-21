Rafael Leao non ha partecipato alla partita tra Milan e Torino, valida per la 30ª giornata di Serie A, e oggi si sono svolti gli esami per valutare l’entità dell’infortunio. L’attaccante portoghese classe 1999 era assente dalla lista dei convocati, mentre l’allenatore del Milan ha deciso di sorprendere con alcune scelte di formazione. La partita si gioca questa sera a 'San Siro'.

Un principio di pubalgia che non ha dato tregua a Leao. Sembrava risolto a febbraio, ma evidentemente non era proprio così. Ieri il dolore si è ripresentato e così Allegri non ha convocato l'attaccante portoghese. Costretto ad alzare bandiera bianca per il match odierno contro il Toro e atteso, in giornata, da esami strumentali per conoscere l'entità del problema. Brutta notizia per il Diavolo, ma anche per il Portogallo, che aveva regolarmente convocato il nativo di Almada per le amichevoli internazionali contro Messico e Stati Uniti d'America previste nei prossimi giorni. Da vedere se raggiungerà il ritiro della 'Seleção' del Commissario Tecnico Roberto Martínez, poi, per essere visitato anche dai medici della sua Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende tutti

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