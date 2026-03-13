Modifiche temporanee alla viabilità per la Festa di San Giuseppe

Per la Festa di San Giuseppe 2026 sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 14:00 di sabato 14 marzo alle 24:00 di domenica 15 marzo saranno in vigore divieti di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati lungo alcuni tratti specifici. Le restrizioni riguardano diverse strade della zona interessata dall’evento.

In occasione della Festa di San Giuseppe 2026, sono previste modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 14:00 di sabato 14032026 alle ore 24:00 di domenica 15032026: istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata 024 ambo i lati per i seguenti tratti stradali: Strada Bixio da Via Gorizia esclusa a Piazzale Corridoni; Via Benassi – da Strada Bixio a P.le Rondani; Piazza delle Barricate – tratto prospicente Strada Imbriani; Strada Costituente – da Borgo Sorgo a Strada Bixio; Strada Inzani – da Piazzale Inzani a Strada Imbriani (eccetto stallo invalidi personalizzato civ.38a). In Borgo Sorgo, inversione del senso di marcia con nuovo senso di percorrenza Nord-Sud.