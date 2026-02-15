Le modifiche alla viabilità di Parona per la Festa de la Renga

Il Comune di Parona ha deciso di modificare la viabilità mercoledì 18 febbraio, giorno in cui si svolge la Festa de la Renga, per permettere il buon svolgimento della manifestazione. La strada principale del paese sarà chiusa al traffico durante le ore della festa, per favorire i festeggiamenti e garantire la sicurezza dei partecipanti. La decisione arriva in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri, alla fine del carnevale, e interessa anche alcune vie laterali che verranno temporaneamente interdette.

La Festa de la Renga torna a Parona mercoledì 18 febbraio, in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri e a chiusura del periodo di carnevale. L’appuntamento è organizzato dal Comitato Benefico Festa de la Renga, è uno dei più antichi della città e mantiene viva la tradizione della distribuzione di polenta e renga, richiamando ogni anno residenti e visitatori. Per consentire l’allestimento, lo svolgimento e il disallestimento dell’evento sono stati predisposti specifici provvedimenti viabilistici. Il divieto di sosta con rimozione sarà attivo fino alle 22 del 19 febbraio in Piazza del Porto, in Via Valpolicella nel tratto tra Largo Stazione Vecchia e il civico 39A e in Viale del Brennero tra Piazza della Vittoria e Largo Stazione Vecchia, compresa l’area antistante il Centro di Incontro della seconda circoscrizione.🔗 Leggi su Veronasera.it

Capua si prepara a festeggiare il Carnevale.

