Asilo degli orrori indagate 3 suore e due maestre | schiaffi e capelli tirati ai bimbi spintoni a chi gattonava
Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento. Secondo le denunce, alcuni bambini sarebbero stati schiaffeggiati, i capelli tirati e spinti, anche mentre gattonavano. Le indagini stanno cercando di chiarire cosa sia successo realmente in quella struttura, mentre i genitori chiedono giustizia.
Indagate 3 suore e 2 maestre nell'asilo nido di Benevento per concorso in maltrattamenti ai danni di minori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Asilo Orrori
Bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nido a Benevento: indagate 5 maestre
Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.
Bimbi legati e schiaffeggiati all'asilo, i più piccoli avevano 10 mesi: 5 maestre indagate. «Si coprivano il viso terrorizzati quando le vedevano»
Cinque maestre di un asilo nido a Benevento sono state indagate dopo aver scoperto che avevano maltrattato i bambini più piccoli, di appena 10 mesi.
Ultime notizie su Asilo Orrori
Argomenti discussi: Bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nido a Benevento: indagate 5 maestre; Bambini legati alle sedie, insultati e picchiati nell’asilo degli orrori: 5 indagate, ci sono anche 3 suore; Scoperto asilo nido degli orrori, bimbi presi a schiaffi e immobilizzati sulle sedie: cinque maestre indagate; Asilo nido degli orrori, 5 maestre indagate per maltrattamenti.
Asilo degli orrori, indagate 3 suore e due maestre: schiaffi e capelli tirati ai bimbi, spintoni a chi gattonavaIndagate 3 suore e 2 maestre nell’asilo nido di Benevento per concorso in maltrattamenti ai danni di minori. fanpage.it
Asilo degli orrori a Benevento: cinque maestre indagate per maltrattamentiA Benevento si segnalano episodi di violenza, con schiaffi, insulti e bambini immobilizzati su sedie e passeggini. cronachedellacampania.it
ULTIM’ORA Un asilo nido degli orrori è stato scoperto a Benevento Nei confronti delle 5 maestre è stato istituito il divieto di dimora nel Comune facebook
Asilo degli orrori a #Lamezia, bambini senza difese e sopraffatti in un «sistema educativo fondato sulla paura» di @GiorgioCurcio x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.