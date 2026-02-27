Vincenzo Schettini salta l' ospitata a Sanremo | la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui like per i voti in più

Vincenzo Schettini ha deciso di non partecipare all’ospitata a Sanremo 2026, poche ore dopo che alcuni ex studenti lo hanno accusato di aver usato i

Il nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta. L’insegnante di fisica, famosissimo sui social per il suo stile comunicativo diretto e fuori dagli schemi, era atteso come ospite della quarta serata. Tuttavia, come ha raccontato in anteprima Fanpage, la partecipazione è stata annullata poco prima dell’evento, su sua stessa decisione. La rinuncia dopo le polemiche Alla base della rinuncia ci sarebbe la forte eco mediatica generata da alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista nel podcast "Bsmt" di Gianluca Gazzoli, protagonista anche lui a Sanremo con il concorso dedicato alle nuove proposte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

