Fermato per un controllo gli trovano crack | spinge i carabinieri e tenta la fuga ma viene arrestato

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato in viale Di Vittorio, allo Sperone, durante un controllo dei carabinieri. Gli agenti hanno trovato droga, nello specifico crack, sulla persona e hanno tentato di fermarlo. Quando ha opposto resistenza e ha cercato di scappare, è stato comunque subito bloccato e portato in caserma.

