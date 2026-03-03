Calcio femminile risultato storico per l' Union Sammartinese | conquistata la Coppa Emilia

Da forlitoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Union Sammartinese femminile ha vinto la finale della Coppa Emilia contro il Piacenza a Castelvetro, in provincia di Modena. La squadra ha ottenuto un risultato che rappresenta una tappa significativa nel suo percorso sportivo, segnando una vittoria storica per il club. La partita si è svolta sul campo di Castelvetro, dove le giocatrici hanno portato a casa il trofeo.

La prima squadra femminile dell’Union Sammartinese ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva aggiudicandosi la Coppa Emilia nella finale contro il Piacenza a Castelvetro (Modena). La finale è stata intensa e combattuta, con le due formazioni che hanno dato vita a una sfida di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Modena femminile, passo falso in casa della SammartineseNon bastano le tante assenze per giustificare la prestazione delle ragazze di Mister Muzzioli: il MOdena perde infatti di Misura a San Martino in Rio.

Modena Femminile si ferma sul pari contro la Sammartinese: ko in casa per la prima sconfitta in campionatoIl Modena Femminile ha perso per la prima volta nel campionato di Serie C femminile, fermato 1-0 dalla Sammartinese nel match in programma al campo...

Una raccolta di contenuti su Union Sammartinese

Discussioni sull' argomento Calcio femminile, risultato storico per l'Union Sammartinese: conquistata la Coppa Emilia; Al Piacenza non basta una doppietta di Fulgoni, la Coppa Eccellenza femminile va all'Union Sammartinese; Il Piacenza femminile per la Coppa e per la storia. Capelloni: Siamo pronte, fondamentale rimanere tranquille; Cinquina del Piacenza all'Imolese: domenica per le biancorosse finale di Coppa di Eccellenza. VIDEO.

union sammartinese calcio femminile risultato storicoAl Piacenza non basta una doppietta di Fulgoni, la Coppa Eccellenza femminile va all'Union SammartineseBiancorosse avanti prima 2-1 e quindi 3-2 con una rete di Tramelli, ma la tripletta di Zangheri decide la sfida ... sportpiacenza.it

Digita per trovare news e video correlati.