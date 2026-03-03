Calcio femminile risultato storico per l' Union Sammartinese | conquistata la Coppa Emilia

L'Union Sammartinese femminile ha vinto la finale della Coppa Emilia contro il Piacenza a Castelvetro, in provincia di Modena. La squadra ha ottenuto un risultato che rappresenta una tappa significativa nel suo percorso sportivo, segnando una vittoria storica per il club. La partita si è svolta sul campo di Castelvetro, dove le giocatrici hanno portato a casa il trofeo.

La prima squadra femminile dell'Union Sammartinese ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva aggiudicandosi la Coppa Emilia nella finale contro il Piacenza a Castelvetro (Modena). La finale è stata intensa e combattuta, con le due formazioni che hanno dato vita a una sfida di.