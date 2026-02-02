Modena femminile passo falso in casa della Sammartinese

Il Modena femminile perde 1-0 sul campo della Sammartinese, nonostante le tante assenze che avevano già messo in difficoltà la squadra. Le ragazze di Mister Muzzioli non sono riuscite a trovare il gol e tornano a casa con zero punti. La partita si è decisa nel finale, lasciando l’amarezza in vista delle prossime gare.

Non bastano le tante assenze per giustificare la prestazione delle ragazze di Mister Muzzioli: il MOdena perde infatti di Misura a San Martino in Rio. Al 45' azione ben sviluppata dalle geminiane, il pallone transita dalla fascia destra con Hamouda che appoggia a Cavandoli, dribbling secco e pallone a Ferraro al limite dell'area che nonostante il pallone non le consenta la battuta a rete riesce ad allungarlo per Monzani Vecchi che conclude da dentro l'area il portiere si distende per deviare in angolo. Sul corner che segue di Dotto deviazione sottoporta di Michelini senza fortuna, Orboni si trova il pallone fra le braccia.

