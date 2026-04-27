Modena allarme lavoro | l’80% dei controlli rivela irregolarità

A Modena, l'Ispettorato del Lavoro ha condotto numerosi controlli nel settore occupazionale, riscontrando irregolarità in circa l’80% dei casi analizzati. I controlli hanno riguardato principalmente contratti di lavoro e condizioni di impiego, portando alla luce anomalie e violazioni di norme vigenti. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti, che valuteranno eventuali interventi o sanzioni da applicare.

? Cosa sapere L'80% dei controlli dell'Ispettorato del Lavoro a Modena rivela irregolarità contrattuali.. La Cgil avvia una raccolta firme per una legge contro i contratti pirata.. A Modena le irregolarità contrattuali colpiscono quasi l’80% dei controlli effettuati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, mettendo in luce una fragilità profonda che attraversa ogni settore produttivo della provincia. Il Report 2025 dell’organismo di vigilanza traccia un quadro preoccupante per il territorio modenese. Su circa 2mila verifiche svolte, i dati evidenziano come il tasso di anomalie oscilli tra il 70% e l’80%. Non si tratta di episodi isolati confinati a un unico comparto, ma di un fenomeno trasversale che tocca la lavorazione delle carni, l’industria chimica, la logistica, l’agricoltura e persino il mondo della ristorazione e dei bar.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, allarme lavoro: l’80% dei controlli rivela irregolarità Notizie correlate Controlli della polizia nei locali, multe per lavoro nero e irregolarità sanitarieProseguono i controlli della divisione pasi della questura insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato una serie di ispezioni in... Seregno, movida sotto la lente: controlli rivelano irregolarità, lavoro nero e sequestro droga.Una notte di controlli a Seregno, nel cuore della Brianza, ha svelato una serie di irregolarità in diversi locali della movida. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Infortuni sul lavoro: l'allarme della Cgil Modena; Infortuni e molestie sul lavoro. Cresce l’emergenza per le donne; Trovato cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca: indagini sulle cause della morte; Elevazione della Questura di Modena, il Governo accoglie la proposta Pd. Modena, morto sul lavoro un autista di carro attrezzi: «Schiacciato da un furgone»A perdere la vita un autista di carro attrezzi di 54 anni, dipendente dell’azienda Righetti autodemolizioni, che stava lavorando nel deposito ... corrieredibologna.corriere.it 'Modena, tre morti sul lavoro in appena venticinque giorni: un dramma che va affrontato''Tre morti sul lavoro in appena venticinque giorni, a Modena, non sono una tragica coincidenza: sono un allarme drammatico che non possiamo più permetterci di ignorare'. Così Domenico Chiatto, segreta ... lapressa.it #1maggio a #Pavullo Ritrovo alle ore 9.30 in piazza Montecuccoli, dove sarà deposto un mazzo di fiori alla lapide dei caduti sul lavoro nelle miniere di Marcinelle (Belgio). Alle ore 9.45 interverranno Silvio D’Acunto (Uil Modena), Stefano Mussi (respons - facebook.com facebook | PLAY OFF 5° POSTO 2026 Modena l’avversario in Finale dell’Itas Trentino maschile: gara 1 nel prossimo weekend (a breve date ed orari di gioco ufficiali) # #SuperLega # #trentinonelcuore x.com