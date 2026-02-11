Controlli della polizia nei locali multe per lavoro nero e irregolarità sanitarie

La polizia ha intensificato i controlli nei locali di Napoli. Nelle ultime settimane, agenti della questura e della polizia locale hanno passato al setaccio bar, ristoranti e negozi, trovando irregolarità e lavoro nero. Molti esercizi sono stati sanzionati e multati, mentre alcuni hanno dovuto chiudere temporaneamente. Le ispezioni continueranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle norme sanitarie e del lavoro.

Proseguono i controlli della divisione pasi della questura insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato una serie di ispezioni in bar, ristoranti e attività commerciali della città. In un bar è stato sorpreso un lavoratore in nero, mentre un altro dipendente è risultato assunto in modo irregolare. Per il titolare è scattata la segnalazione all’ispettorato del lavoro e una sanzione di 4.500 euro per ciascun lavoratore non regolare. In un ristorante-pizzeria sono state riscontrate violazioni alle norme sull’haccp (sistema di controllo del cibo), con una multa di 5 mila euro. In altri due locali e in una farmacia è stata invece accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico: ai titolari sono state elevate sanzioni da 130 euro e imposto il ripristino dello stato dei luoghi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I carabinieri e i funzionari della Asl Napoli 2 Nord sono entrati in un noto locale di Giugliano durante un controllo di routine.

I carabinieri e la ASL di Napoli 2 Nord sono entrati in azione in un noto locale notturno di Sant'Antimo.

