Trasferimenti e passaggi dei docenti | cosa significa prima seconda e terza fase

I docenti che intendono cambiare scuola di titolarità per il prossimo anno scolastico possono presentare domanda di mobilità. La procedura riguarda diverse fasi e coinvolge insegnanti con requisiti specifici che desiderano effettuare trasferimenti o passaggi tra istituti. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità previste per ciascuna fase del procedimento.

I docenti interessati a modificare per il prossimo anno scolastico la scuola di titolarità, se hanno i requisiti necessari, possono partecipare alla mobilità presentando specifica domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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