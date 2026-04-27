Missione Unifg in Cina | accordi intese e nuove collaborazioni accademiche

Dal 15 al 24 aprile 2026, l'Università di Foggia ha portato avanti una serie di incontri e accordi in Cina. La missione ha coinvolto incontri istituzionali e accademici, con obiettivi di rafforzare le collaborazioni e definire nuove prospettive di sviluppo congiunto tra le istituzioni coinvolte. Durante la visita sono state sottoscritte intese ufficiali e avviate interlocuzioni di alto livello per promuovere future partnership.

Un fitto programma di incontri istituzionali e accademici, interlocuzioni di alto profilo e la definizione di concrete prospettive di sviluppo congiunto segnano l’esito della missione istituzionale dell’Università di Foggia in Cina, svoltasi dal 15 al 24 aprile 2026. Un’iniziativa di forte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Accordi internazionali sotto esame: a Palazzo Bo nasce il comitato che potrà rivedere le intese dell’AteneoAll’Università di Padova gli accordi internazionali non saranno più considerati soltanto atti tecnici o amministrativi. Femecoplus: a Tarvisio nascono nuove collaborazioni tra imprenditrici italiane e austriacheFemECoPLUS rafforza la rete transfrontaliera di imprenditrici tra Italia e Austria, trasformando le relazioni in progettualità concreta.