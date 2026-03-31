Femecoplus | a Tarvisio nascono nuove collaborazioni tra imprenditrici italiane e austriache

Il 20 marzo si è tenuto a Tarvisio un workshop transfrontaliero dedicato alle imprenditrici italiane e austriache, con la partecipazione di circa 50 persone. L’evento ha visto la collaborazione di imprese provenienti da entrambi i paesi, con l’obiettivo di favorire scambi e relazioni tra le realtà imprenditoriali dei due territori. La mattinata si è svolta con una colazione-workshop, occasione di confronto tra le partecipanti.