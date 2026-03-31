Femecoplus | a Tarvisio nascono nuove collaborazioni tra imprenditrici italiane e austriache
Il 20 marzo si è tenuto a Tarvisio un workshop transfrontaliero dedicato alle imprenditrici italiane e austriache, con la partecipazione di circa 50 persone. L’evento ha visto la collaborazione di imprese provenienti da entrambi i paesi, con l’obiettivo di favorire scambi e relazioni tra le realtà imprenditoriali dei due territori. La mattinata si è svolta con una colazione-workshop, occasione di confronto tra le partecipanti.
FemECoPLUS rafforza la rete transfrontaliera di imprenditrici tra Italia e Austria, trasformando le relazioni in progettualità concreta. Durante la colazione–workshop di Tarvisio sono emerse oltre 20 idee di collaborazione e 6 micro-prototipi.Il progetto promuove innovazione sociale e sviluppo nei territori montani attraverso una community in crescita.Prossimo appuntamento il 22 maggio 2026, con rete aperta a nuove adesioni. Per maggiori informazioni: Annalisa Bonfiglioli - Cramars Società Cooperativa Sociale [email protected] 043341943 . 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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