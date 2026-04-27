Miss Escort mamma e libera | Cosa vogliono gli italiani

Durante una recente intervista a Dritto e rovescio, Bianca, eletta Miss Escort 2025, ha dichiarato che gli uomini italiani cercano principalmente affetto, piuttosto che sesso o trasgressione. La donna, madre e professionista nel settore dell’accompagnamento, ha condiviso questa opinione nel corso della trasmissione di Rete 4. Le sue parole si sono concentrate sul desiderio di connessione emotiva, smentendo alcune percezioni comuni legate alla sua figura pubblica.

Altro che sesso e trasgressione, «gli uomini italiani hanno bisogno di tanto affetto». Parola di Bianca, la Miss Escort 2025 ospite a Dritto e rovescio, su Rete 4. Le confessioni private della signora, in studio, lasciano di stucco anche il padrone di casa Paolo Del Debbio: «Quando mi toccano mi chiedono “posso?”. Mi domandano un bacio, mi danno tanti abbracci, mi pagano per l’affetto». Giuseppe Cruciani annuisce, il pubblico applaude. I suoi clienti «per la maggior parte sono uomini sposati, ma anche single, dipende, un po’ di tutto. Hanno un’azienda, oppure anche il muratore.». La lista comprende anche «calciatori, politici». Ma Del Debbio la ferma, strappandole una risata: «Mi incuriosisce per il muratore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Miss Escort, mamma e libera: "Cosa vogliono gli italiani" Multi SubHe Was Their Butler. Then He Bought Their Bank. Notizie correlate Miss Mamma in Poesia 2026. Prima classificata, una mamma di ProcidaA pochi mesi dal successo ottenuto dall’ultima edizione di “Miss Mamma in Poesia” dedicata al Natale, anche quest’anno, si è tenuto un altro... Procida trionfa: la mamma che ha vinto Miss Mamma in PoesiaUna mamma di Procida, Debora Vicidomini, ha conquistato il primo posto al concorso nazionale Miss Mamma in Poesia 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Caso Escort, Bianka Laureano: Da me tanti calciatori, molti sono sposati. Cruciani: Nessun reato, l'Italia è un Paese bigotto; Radio Italia live, il 15 maggio torna il concerto gratuito in piazza Duomo: da Alfa a Giorgia, tutti i big sul palco; Miss Escort, mamma e libera: Cosa vogliono gli italiani; Dritto e rovescio, Miss Escort sconvolge del Debbio: Cosa mi chiedono i miei clienti. «Mi pagano per l’affetto». Bianca, eletta Miss Escort 2025, ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha raccontato in modo diretto la realtà della sua vita. In studio, le sue parole sorprendono anche Paolo Del Debbio: «Quando mi toccano mi chiedono “posso ”. Mi - facebook.com facebook