Mirko Signorelli Bikers Petosino vince il titolo Allievo al Campionato regionale lombardo di XCO a Sabbio Chiese

A Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, si sono svolti i campionati regionali lombardi di mountain bike in diverse categorie, tra cui Esordienti, Allievi e Juniores. Tra i risultati, Mirko Signorelli, rappresentante del team Bikers Petosino, ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria Allievi. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione, con le premiazioni che si sono svolte al termine delle gare.

Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, ha assegnato i titoli lombardi di Mountain Bike 2026, celebrando i nuovi campioni delle categorie Esordienti, Allievi e Juniores. In una splendida giornata di sole, su un tracciato asciutto, tecnico e selettivo, oltre 300 bikers si sono sfidati per conquistare il prestigioso alloro regionale. Nella categoria Allievi primo anno ha vinto il titolo il bergamasco Mirko Signorelli (Bikers Petosino) che dopo una gara combattuta riesce a conquistare il titolo di campione lombardo XCO. A sostenere e accompagnare i giovani atleti c’era la responsabile del fuoristrada Norma Fumagalli, presenza costante del movimento off-road lombardo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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