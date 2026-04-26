A Sabbio Chiese si è svolta la terza tappa del circuito Junior Bike Brescia, con la partecipazione di 230 giovani atleti provenienti da ventitré società sportive. L’evento ha coinvolto team provenienti dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna, stabilendo un nuovo record di partecipanti per questa tappa. La competizione ha visto la presenza di numerosi giovani talenti del ciclismo, in un contesto che ha richiamato l’attenzione degli appassionati locali.

? Cosa sapere Record di 230 giovani atleti a Sabbio Chiese per la terza tappa Junior Bike Brescia.. La partecipazione di ventitré società sportive coinvolge team lombardi ed emiliano-romagnoli nel circuito.. Sabato 25 aprile, ben 230 piccoli atleti tra i sette e i dodici anni hanno sfidato i sentieri di Sabbio Chiese per la terza tappa dello Junior Bike Brescia, segnando un record di partecipazione per il circuito. L’energia che ha travolto il borgo non era solo quella dei pedali, ma un fermento collettivo che ha ventitré società sportive accorrere nel territorio della Vallesabbia. Non si è trattato di una semplice competizione, ma di un evento che ha attirato team provenienti da quasi tutte le province lombarde e persino dall’Emilia-Romagna, trasformando la giornata in un momento di grande aggregazione sportiva giovanile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Junior Bike Brescia: record a Sabbio Chiese con 230 giovani talenti

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