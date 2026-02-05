A Formigine si sono svolti i campionati regionali di atletica. I portacolori della Sacmi Avis hanno fatto bene, con Gaddoni che ha vinto ancora il cross corto e Dottori che si è aggiudicato il titolo master. La giornata è partita subito con una medaglia d’oro, quella di Dottori nel master 65.

Ecco i risultati della seconda prova del campionato regionale, disputato a Formigine. La giornata si apre anche questa volta con l’oro per il master 65 Daniele Dottori. Nel cross lungo assoluti (8 km) il migliore piazzamento per i colori dell’ Atletica Imola è ancora quello di Riccardo Dall’Osso, 13°, seguito da Michele Vanzetto (18°) e da Cristian Bizau (24°) che si dimostra in ripresa dopo l’infortunio. Nel cross corto Assoluti vittoria per Riccardo Gaddoni che replica il titolo della scorsa stagione. Al femminile, nel cross corto di 3 km ottima prova per Nadiya Chubak, categoria master 50, che si piazza sesta complessiva in mezzo a Seniores e Promesse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, buone prove per i portacolori della Sacmi Avis al campionato regionale di Formigine. Gaddoni vince ancora il cross corto. Dottori si prende il titolo master

L'Atletica 85 Faenza si è distinta in un fine settimana ricco di competizioni regionali.

