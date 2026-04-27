Mirafiori al buio | i giunti logori fanno saltare la rete elettrica

Il 22 aprile, le vie Pisacane, Artom e Rismondo a Mirafiori sono state interessate da un blackout di circa tre ore. La causa è stata individuata in giunti logori che hanno causato il salto della rete elettrica. L’interruzione ha provocato l’oscuramento di alcune zone della zona, lasciando senza energia elettrica residenti e attività locali. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità stanno verificando i danni causati dal guasto.

? Cosa sapere Blackout di tre ore colpisce le vie Pisacane, Artom e Rismondo a Mirafiori il 22 aprile.. I giunti elettrici logori causano i guasti e spingono il gruppo Noi progettiamo all'interpellanza.. Mercoledì 22 aprile, diverse vie di Mirafiori tra cui Pisacane, Artom e Rismondo sono rimaste al buio per circa tre ore a causa di un nuovo blackout che ha colpito la zona della Circoscrizione 2. Il distacco dell’energia elettrica non è un episodio isolato, ma una ferita che si riapre periodicamente nel tessuto urbano di Mirafiori. La criticità, che interessa in modo intermittente la parte sud della città, ha spinto i consiglieri del gruppo Noi progettiamo per la 2 a presentare un’interpellanza ufficiale per pretendere chiarimenti sulla tenuta della rete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mirafiori al buio: i giunti logori fanno saltare la rete elettrica Notizie correlate A Poggioreale decine di allacci abusivi alla rete elettrica: “Lo fanno tutti”. Arrivano i carabinieriQuattro negozi e nove abitazioni private allacciate alla rete elettrica abusivamente: tutti denunciati per furto di energia dai carabinieri. Leggi anche: Cittadini al buio: "Linea elettrica ormai datata" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ancora blackout a macchia di leopardo a Mirafiori: Attesa per il piano di potenziamento; Stellantis già parla mandarino (ma giura che è solo per amicizia). Stellantis, al lavoro a Mirafiori i primi 80 giovani assunti per la 500 ibridaSono entrati oggi ufficialmente, alle Carrozzerie di Mirafiori, i primi 80 giovani assunti - come annunciato nei mesi scorsi - per sviluppare la produzione della nuova Fiat 500 Hybrid che, da metà ... ansa.it 500 ibrida a Mirafiori, 14mila vetture prodotte nel primo trimestreDopo l'anno nero, la 500 ibrida traina il polo produttivo di Mirafiori. Qui il lancio nell’ultimo trimestre della 500 ibrida a Mirafiori fa segnare +42,4% . I volumi produttivi misurati nel primo ... rainews.it EVENTI A MIRAFIORI è un Canale di WhatsApp, il nuovo modo per aggiornarti su iniziative, eventi e attività promosse da Fondazione della Comunità di Mirafiori presso Casa nel Parco e in quartiere. Vai su Whatsapp clicca su Esplora Canali e cerca EVE - facebook.com facebook