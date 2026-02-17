A Poggioreale decine di allacci abusivi alla rete elettrica | Lo fanno tutti Arrivano i carabinieri

A Poggioreale, i carabinieri scoprono decine di allacci abusivi alla rete elettrica, con alcune persone che affermano:

Quattro negozi e nove abitazioni private allacciate alla rete elettrica abusivamente: tutti denunciati per furto di energia dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli – Poggioreale: “qui lo fanno tutti, è la normalità”, 13 allacci abusivi scoperti dai CarabinieriI Carabinieri di Napoli hanno scoperto 13 allacci abusivi alla rete elettrica nella zona di Poggioreale, dove molti residenti affermano che “lo fanno tutti, è la normalità”.

