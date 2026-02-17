A Poggioreale decine di allacci abusivi alla rete elettrica | Lo fanno tutti Arrivano i carabinieri
A Poggioreale, i carabinieri scoprono decine di allacci abusivi alla rete elettrica, con alcune persone che affermano:
Quattro negozi e nove abitazioni private allacciate alla rete elettrica abusivamente: tutti denunciati per furto di energia dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli – Poggioreale: “qui lo fanno tutti, è la normalità”, 13 allacci abusivi scoperti dai CarabinieriI Carabinieri di Napoli hanno scoperto 13 allacci abusivi alla rete elettrica nella zona di Poggioreale, dove molti residenti affermano che “lo fanno tutti, è la normalità”.
Poggioreale, 13 allacci abusivi scoperti dai Carabinieri13 tra attività commerciali e abitazioni controllate, 13 allacci abusivi alla rete elettrica. E’ questo il bilancio dei Carabinieri dopo i controlli a tappeto ... napolivillage.com
Poggioreale, il «sistema» della corrente gratis: 13 denunciati. «Lo fanno tutti, è normale»Il danno stimato ammonta a decine di migliaia di euro, una voragine economica scavata sia da privati cittadini che da titolari di imprese locali. Tra le attività coinvolte figurano un minimarket, una ... cronachedellacampania.it
Controlli dei Carabinieri nella zona di Napoli – Poggioreale hanno portato alla scoperta di 13 allacci abusivi alla rete elettrica tra abitazioni e attività commerciali, con un danno economico di decine di migliaia di euro. Insieme ai tecnici Enel, i militari han facebook