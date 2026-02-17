A Poggioreale decine di allacci abusivi alla rete elettrica | Lo fanno tutti Arrivano i carabinieri

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Poggioreale, i carabinieri scoprono decine di allacci abusivi alla rete elettrica, con alcune persone che affermano:

Quattro negozi e nove abitazioni private allacciate alla rete elettrica abusivamente: tutti denunciati per furto di energia dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Napoli – Poggioreale:   “qui lo fanno tutti, è la normalità”, 13 allacci abusivi scoperti dai CarabinieriI Carabinieri di Napoli hanno scoperto 13 allacci abusivi alla rete elettrica nella zona di Poggioreale, dove molti residenti affermano che “lo fanno tutti, è la normalità”.

Poggioreale, 13 allacci abusivi scoperti dai Carabinieri13 tra attività commerciali e abitazioni controllate, 13 allacci abusivi alla rete elettrica. E’ questo il bilancio dei Carabinieri dopo i controlli a tappeto ... napolivillage.com

Poggioreale, il «sistema» della corrente gratis: 13 denunciati. «Lo fanno tutti, è normale»Il danno stimato ammonta a decine di migliaia di euro, una voragine economica scavata sia da privati cittadini che da titolari di imprese locali. Tra le attività coinvolte figurano un minimarket, una ... cronachedellacampania.it