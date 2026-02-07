Da settimane, diversi cittadini di Locate si trovano al buio a causa di problemi con la linea elettrica. L’amministrazione comunale ha incontrato le aziende DueReti e A2A per cercare di capire come risolvere i disagi causati da una rete ormai troppo vecchia.

Problemi con l’ energia elettrica anche a Locate. L’amministrazione comunale ha incontrato DueReti e A2A per un confronto sui disagi che, nelle ultime settimane, hanno interessato diversi cittadini. La causa principale è stata individuata in una linea elettrica ormai datata e deteriorata, che collega Locate alla cabina di media tensione di Carpiano. DueReti ha già inserito il rifacimento della linea nel proprio piano di investimenti, con l’obiettivo di risolvere in modo definitivo le criticità riscontrate. "Durante l’incontro sono stati inoltre presentati nuovi strumenti di informazione in tempo reale, come il chatbot, utili per ricevere aggiornamenti rapidi in caso di guasti o malfunzionamenti - spiegano dal Comune -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cittadini al buio: "Linea elettrica ormai datata"

