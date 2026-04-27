Mini Olimpiadi | 72 giovani atleti uniscono sport e territorio

Il 24 aprile, settantadue giovani atleti provenienti da Soligo e dai comuni vicini parteciperanno alle Mini Olimpiadi. La manifestazione coinvolge studenti delle scuole locali che si cimenteranno in diverse discipline sportive. L’evento mira a promuovere l’attività fisica tra i giovani e a valorizzare il territorio attraverso lo sport. La partecipazione è aperta alle scuole della zona e si svolgerà in un’area dedicata alle competizioni.

? Cosa sapere Settantadue alunni di Soligo e comuni limitrofi partecipano alle Mini Olimpiadi il 24 aprile.. Nove associazioni sportive locali collaborano con l'Istituto Comprensivo per promuovere lo sport territoriale.. Settantadue alunni delle classi terze tra Soligo, Farra di Soligo e Col San Martino hanno vissuto una mattinata di sport e condivisione il 24 aprile durante la terza edizione delle Mini Olimpiadi. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’amministrazione comunale di Farra di Soligo, l’Istituto Comprensivo locale e le diverse realtà associative del territorio, ha la partecipazione di 79 bambini accompagnati dai propri docenti per un incontro focalizzato sul divertimento e sulla socialità attraverso l’attività fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mini Olimpiadi: 72 giovani atleti uniscono sport e territorio Notizie correlate Potenziamo la Medicina dello Sport per i giovani atleti irpini!Premesso che tali visite, per giusta, nobile, moderna ed importante legge della Regione Campania, sono, da tempo, gratuite per gli atleti fino al 18°... Festa dello sport di Bibbiena, premiati i piccoli grandi atleti del territorio e alcune promesse nazionali come Zeno RoveriArezzo, 16 marzo 2026 – Festa dello sport di Bibbiena, premiati i piccoli grandi atleti del territorio e alcune promesse nazionali come Zeno Roveri.