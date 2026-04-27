Una politica coinvolta in un caso giudiziario ha deciso di rompere il silenzio e di denunciare un quotidiano, accusandolo di aver diffuso notizie senza fondamento che danneggiano la sua reputazione personale e familiare. La protagonista ha affermato che le informazioni pubblicate sono gravemente lesive e ha annunciato che intraprenderà azioni legali contro il giornale, pur non entrando nel merito delle specifiche accuse.

Le informazioni diffuse sono “ prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”. Dopo giorni di silenzio, l’esplosione del caso con l’intervento del Colle costringe Nicole Minetti a rispondere agli scoop del Fatto su tutto ciò che non torna nella sua domanda di grazia. L’ex igienista mentale di Berlusconi, regina del “bunga-bunga” di Arcore, annucia di aver dato mandato ai propri legali affinché “procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive”. Minetti annuncia anche di voler “procedere con le opportune azioni...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minetti rompe il silenzio e accusa il “Fatto”: “Lesa la mia reputazione, agirò in giudizio”. Ma non entra nel merito

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