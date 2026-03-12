Antonella Giuli zittisce il M5s | Nessun incarico in FdI lesa la mia professionalità

Antonella Giuli afferma di non aver mai ricevuto incarichi da FdI e denuncia che le affermazioni del Movimento 5 Stelle, in particolare i rappresentanti in commissione di vigilanza Rai, ledono la sua professionalità. La questione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti politiche, con Giuli che si difende dalle accuse e chiarisce la propria posizione pubblicamente.

L'elenco delle castronerie della sinistra si moltiplica ora dopo ora. Grande protagonista è il M5s, in particolare gli esponenti in commissione di vigilanza Rai. Oltre ad aver parlato della presunta "parentopoli Cerno" in relazione a fantomatici contratti di collaborazione con Giada Belloch (figlia del marito di Cerno) – notizia smentita sia dalla Rai che dal direttore del Giornale – i grillini hanno messo nel mirino Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura Alessandro. Ma anche quest'ultima non ha lasciato correre. In una nota diffusa nelle scorse ore, i 5 Stelle hanno affermato che Antonella Giuli - sposata con Alessandro Usai, "colpevole" a sua volta di essere autore di "Due di picche" - sarebbe "oggi assunta alla Camera con un incarico di vertice nella comunicazione di Fratelli d'Italia ".

