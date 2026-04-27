Il ministero della Giustizia ha avviato un procedimento interno riguardante la decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti, su richiesta del Quirinale. La decisione di avviare l’istruttoria arriva dopo una richiesta formale proveniente dal palazzo presidenziale. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali passaggi successivi o approfondimenti interni. La vicenda riguarda quindi una decisione di clemenza che ha suscitato attenzione a livello istituzionale.

Il ministero della Giustizia ha aperto un’istruttoria interna sul caso della grazia a Nicole Minetti, su richiesta del Quirinale. Sono in corso verifiche per ricostruire i fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa. Le verifiche del ministero L’attività istruttoria mira ad approfondire la procedura che ha portato alla richiesta di grazia, con l’acquisizione di tutti gli elementi utili a chiarire il percorso amministrativo e le valutazioni effettuate. Il punto della Procura generale «Abbiamo acquisito i dati e svolto gli accertamenti che ci richiedeva il ministero. La procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal ministero a fine 2025.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Grazia a Minetti, il ministero della Giustizia apre un’istruttoria

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