Minetti il Colle chiede verifiche Il ministero | Nessun neo

Il Quirinale ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia chiedendo di verificare i requisiti necessari per concedere la grazia a Nicole Minetti. Il Ministero ha risposto dichiarando che al momento non ci sono elementi che segnalino problemi o ostacoli. La richiesta del Colle arriva in seguito a un approfondimento sui criteri applicabili in questo caso specifico.

AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una lettera inviata dal Colle al Ministero della Giustizia. Il Colle scrive a Nordio sulla grazia a Minetti . “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza”, si legge nella lettera, “su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa ”.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Minetti, il Colle chiede verifiche. Il ministero: "Nessun neo" Notizie correlate Grazia alla Minetti, i dubbi del Colle: "Il ministero della Giustizia faccia verifiche con urgenza". Si riapre tutto?Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Aggiornamenti e dibattiti Nicole Minetti graziata da Mattarella: ora il Colle chiede verifiche urgenti al ministero della Giustizia per supposta falsitàL'ex consigliera della Regione Lombardia aveva giustificato la richiesta di grazia con la necessità di cura e assistenza di un minore affetto da una grave patologia, ma un'inchiesta giornalistica ne h ... today.it La grazia, la «supposta falsità» e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso MinettiLa lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: l'ex igienista dentale, condannata a quasi 4 anni, aveva chiesto la clemenza per poter accudire un minore con una grave patologia. L'inchiesta de ... avvenire.it