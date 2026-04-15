Domani, giovedì 15 aprile, un noto ex sindaco sarà ospite di un ateneo per discutere del cosiddetto modello Riace, un progetto di integrazione migratoria che ha suscitato molte polemiche. La partecipazione di questa figura è stata criticata da un partito politico, che ha definito l’iniziativa come una forma di propaganda immigrazionista. Il modello, ormai considerato fallito da tempo, resta al centro di confronti tra sostenitori e detrattori.

Il “modello Riace” è fallito da un pezzo ma Mimmo Lucano verrà chiamato domani giovedì 15 aprile a tenere un seminario all’Università Magna Grecia di Catanzaro sull’esperienza di integrazione che lui ha rappresentato nella cittadina in provincia di Reggio Calabria dove è stato sindaco prima della sua decadenza. La notizia ha innescato una polemica politica, con Fratelli d’Italia in prima linea che ha definito l’iniziativa “grave ed inaccettabile”. Mimmo Lucano invitato dall’Ateneo della Magna Grecia di Catanzaro a parlare del “modello Riace”. L’iniziativa dell’Ateno, in programma domani, rientra nell’ambito degli “Itinerari di sociologia pubblica in Calabria”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mimmo Lucano ospite dell’Ateneo per parlare del modello Riace: Fdi: “Inaccettabile propaganda immigrazionista”

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