Referendum a Riace stravince il sì | sconfessato Mimmo Lucano

A Riace, in provincia di Reggio Calabria, il risultato del referendum sulla giustizia ha visto la maggioranza votare “sì”. In questo comune, in passato, Mimmo Lucano ha ricoperto il ruolo di sindaco prima di essere eletto nel Parlamento europeo. Lucano è stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato a una lunga vicenda legale.

Tra i comuni in cui il “sì” ha prevalso sul “no” al referendum sulla Giustizia c’è Riace, in provincia di Reggio Calabria, da cui Mimmo Lucano ha iniziato la sua carriera politica come sindaco, prima di approdare al parlamento europeo dopo essere stato coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria. Riace è diventato, suo malgrado, un Comune “pilota” per progetti di accoglienza di migranti, che sono stati bloccati dalle indagini che hanno travolto Lucano, che è andato a processo prima di arrivare al parlamento europeo. Qui, a riace e nel cuore della Locride, il sì ha vinto con oltre il 55% delle preferenze, con un’affluenza inferiore alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, a Riace stravince il “sì”: sconfessato Mimmo Lucano Articoli correlati Leggi anche: Paradossi, nella Riace di Mimmo Lucano stravince il Sì: aveva a detto di votare No solo per dispetto al governo Caso Lucano, i legali contestano la legge Severino sulla decadenza del sindaco di RiaceLa Corte d'Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunciarsi se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento... Una raccolta di contenuti su Mimmo Lucano Argomenti discussi: Reggio Calabria, frana blocca la strada per Santa Venere: grido d’allarme per il borgo isolato | FOTO. Referendum, a Riace stravince il sì: sconfessato Mimmo LucanoIl Comune della Locride avrebbe voluto riformare la Giustizia ma anche i voti ideologici come quelli del suo ex sindaco l’hanno impedito ... msn.com Referendum Giustizia, l’incredibile caso di Riace: nel paese di Mimmo Lucano stravince il SìE’ un caso curioso, incredibile, e per questo va raccontato. Nel Comune di Mimmo Lucano, Riace, il paese dell’inclusione, quello con un Sindaco condannato per il caso migranti, ha stravinto il Sì al R ... strettoweb.com