Mimit prezzi stabili per i carburanti benzina a 1,738 euro

Secondo i dati più recenti dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, i prezzi dei carburanti non hanno subito variazioni rispetto ai giorni precedenti. La benzina si attesta a 1,738 euro al litro, mentre il gasolio si trova a 2,059 euro. Questi valori si riferiscono alle tariffe medie praticate lungo la rete stradale nazionale in modalità self service.

Prezzi stabili oggi per i carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 euro al litro per la benzina e 2,059 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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