Carburanti Mimit | ancora ribassi per benzina e diesel Ma i consumatori | Prezzi veloci a salire e lenti a calare

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che i prezzi di benzina e diesel alla pompa continuano a diminuire in modo progressivo e costante, secondo i dati forniti dall’Osservatorio prezzi carburanti. Tuttavia, alcuni consumatori hanno segnalato che i prezzi salgono rapidamente ma diminuiscono lentamente, creando una percezione di squilibrio nelle oscillazioni dei costi dei carburanti.

(Adnkronos) – "Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa". Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy, riportando i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service è pari a 1,763 euro al litro per la benzina e 2,112 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 euro al litro per la benzina e 2,146 euro al litro per il gasolio. Ma dai consumatori arrivano critiche. "Incredibile. Nonostante ieri i prezzi del petrolio siano letteralmente precipitati, dal Wti al...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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