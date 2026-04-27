Nel corso delle ultime settimane sono circolate voci sulla possibile sostituzione di una nota giornalista con il suo ex fidanzato all’interno del cast di un noto talent televisivo. Tra conferme non ufficiali e indiscrezioni, la produzione sta lavorando sui dettagli della prossima stagione, mentre il pubblico attende di scoprire chi salirà sul palco. La questione ha suscitato discussioni sui social e tra gli appassionati dello show.

Tra indiscrezioni e mezze conferme, il cantiere della nuova edizione di Ballando con le Stelle è più movimentato che mai. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci sulla possibile rivoluzione della giuria, con nomi nuovi pronti a entrare in scena e volti storici ancora in bilico. A far discutere è soprattutto un’ipotesi che intreccia passato e presente, accendendo la curiosità del pubblico e sollevando anche qualche perplessità sull’opportunità di certe scelte. Milly Carlucci pronta a sostituire Selvaggia Lucarelli? L’indiscrezione. Secondo alcune ricostruzioni, Milly Carlucci starebbe valutando l’ingresso di Giuseppe Cruciani nel cast del programma, un’idea che la stessa conduttrice non ha smentito del tutto.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milly Carlucci sostituisce Selvaggia Lucarelli col suo ex fidanzato? Che caduta di stile, sarebbe davvero brutto!

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Ballando con le Stelle, contatti avviati con Giuseppe Cruciani: la conferma di Milly Carlucci. Addio Selvaggia Lucarelli?; Terremoto nella giuria di Ballando con le Stelle: Cruciani al posto di Lucarelli (e pure Mariotto è in bilico); Possibile svolta in giuria: Giuseppe Cruciani nel mirino di Milly Carlucci per Ballando con le stelle.

Leggo. . La prima edizione di Canzonissima, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, si è conclusa con il trionfo di Fabrizio Moro. Il cantautore romano ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione de Il mio canto libero, un brano che - facebook.com facebook

Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero' vince Canzonissima 2026. Il cantautore: "Esperienza magnifica, Milly Carlucci e gli autori ci hanno lasciato piena libertà" #ANSA x.com