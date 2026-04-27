In Italia, circa un milione di imprese si trovano in difficoltà a causa della mancanza di successione generazionale. Questa situazione mette a rischio molte attività economiche, con possibili ripercussioni sul mercato del lavoro e sull’economia locale. La problematica riguarda soprattutto le aziende di piccole e medie dimensioni, che spesso non trovano nuovi imprenditori disposti a prendere il loro posto.

? Cosa sapere Un milione di imprese italiane rischia la chiusura per mancanza di ricambio generazionale.. L'indagine Cna evidenzia che solo l'11,3% degli imprenditori ha meno di 40 anni.. Oltre un milione di realtà produttive rischiano la scomparsa nei prossimi anni a causa della mancata pianificazione del ricambio generazionale, secondo i dati dell’indagine Cna condotta su più di 2.000 imprenditori in tutta Italia. Il quadro che emerge dal monitoraggio nazionale descrive una profonda frattura tra la consapevolezza del problema e l’azione pratica: sebbene oltre l’80% dei titolari con un’età superiore ai 40 anni abbia già riflettuto sul tema della successione, più della metà di loro non ha ancora messo in atto strategie concrete per gestire il passaggio di testimone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milione di imprese in bilico: il vuoto generazionale che blocca l’Italia

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