Una donna ha condiviso pubblicamente una sensazione di insoddisfazione riguardo al suo equilibrio tra vita familiare e lavoro. Ha spiegato di sentirsi spesso in ritardo rispetto alle proprie capacità, come se potesse fare di più. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà di conciliare il ruolo di mamma con le responsabilità professionali, un tema che coinvolge molte persone in situazioni simili.

Essere una mamma e portare avanti un impegno professionale non è facile, almeno in momenti come quello che sta passando Jaqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e madre del piccolo Enea, avuto col cantautore: “Ho tante cose per la testa. In queste settimane sto facendo la mami il più possibile, ho chiuso una collaborazione”, inizia la sua story sui social. E ancora: “(.) sapete perché scrivo tutto questo? Perché dentro di me ho una sensazione di incompletezza. Mi sento a rallentatore, come se stessi dando 1% di quello che potrei. Come se non riuscissi mai mai mai a darmi una pacca sulla spalla”. “Sono qui per ricordarvi di notare i passi che state facendo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dentro di me ho una sensazione di incompletezza. Mi sento a rallentatore, come se stessi dando 1% di quello che potrei. Ecco perché lo condivido con voi”: lo sfogo di Jaqueline Luna Di Giacomo

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