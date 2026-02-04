Vannacci i retroscena dell' addio alla Lega Il faccia a faccia poi Salvini ai suoi | Lui è una parentesi| I sondaggi | da solo dal 2 al 4,5%

Vannacci lascia la Lega, una decisione che ha sorpreso molti. Dopo un faccia a faccia con Salvini, il leader leghista ha detto ai suoi che lui è “una parentesi”. Intanto, i sondaggi mostrano che i voti del partito sono saliti dal 2 al 4,5 per cento, anche senza Vannacci. I big leghisti sono divisi: Fedriga festeggia, Molinari sorride, e Giorgetti spera che questa uscita possa segnare il percorso in vista delle Politiche del 2027.

Roberto Vannacci, «la parentesi». Il prologo della rottura si svolge nel pomeriggio di lunedì, al Mit. Dove Roberto Vannacci arriva invitato da Matteo Salvini. È l’incontro chiarificatore di cui si parla da quando è apparso sulla scena il simbolo di «Futuro Nazionale». Il segretario leghista, che nel maggio scorso aveva indicato Vannacci come suo vice, vuole capire. Pubblicamente, e probabilmente se ne è pentito, ha sempre dato credito alle parole del generale: «Ha detto che non uscirà». Però, lunedì decide che è il momento di «vedere» le carte che ha in mano Vannacci. Lui ammette le sue intenzioni e il segretario leghista lo invita a pensarci bene: «Guarda che chi è uscito dalla Lega non ha mai fatto grande strada». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

VANNACCI FUORI DALLA LEGA “SE DEVO PARLARE CON SALVINI CHIAMO LUI E VICEVERSA, NON LA STAMPA

Argomenti discussi: Renzi: Mai incontrato Vannacci, retroscena del Corriere inventato. La replica: Abbiamo anche i riscontri; Vannacci: Lavoro in autonomia. Salvini ora è pronto a sostituirlo. Zaia e Fedriga come nuovi vice; Quanto vale il partito di Vannacci? Le prime ipotesi dei sondaggisti: da solo dal 2 al 4,5%; La destra alle prese con la vanità di Vannacci: è una mini-scissione ma può fare molto male.

Vannacci, i retroscena dell'addio alla Lega. L'ultimo faccia a faccia, poi Salvini dice ai suoi: «Lui è una parentesi» | Il «manifesto»I big leghisti, Fedriga: «Giorno di festa». Molinari accoglie la notizia «con un sorriso» e Giorgetti si augura che possa essere «occasione» di segnare il corso in vista delle Politiche 2027 ... msn.com

Renzi smentisce l’incontro con Vannacci ma spunta un documento inatteso.Il giallo degli incontri riservatiSecondo il retroscena firmato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, l’ex premier Matteo Renzi e il gener ... assodigitale.it

Giorni di editoriali e retroscena sul nuovo partito di Vannacci. (Non so se siamo pronti) x.com

“Renzi cerca la sponda di Vannacci per azzoppare la Meloni”: sul retroscena del Corriere fioccano le smentite- - facebook.com facebook