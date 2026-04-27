Milazzo 2026 | l’avvocato Spinelli sceglie Midili e il cambiamento

In vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Milazzo, l'avvocato Fabrizio Spinelli ha deciso di sostenere la candidatura di Midili e il progetto di cambiamento proposto dal movimento Partiamo da qui. La sua scelta rappresenta un passo importante nel panorama politico locale, con l'obiettivo di favorire una nuova direzione per il governo della città. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, suscitando reazioni tra gli altri esponenti politici e cittadini.

? Cosa sapere L'avvocato Fabrizio Spinelli aderisce al movimento Partiamo da qui per le amministrative Milazzo 2026.. L'ex consigliere comunale sostiene la candidatura del candidato sindaco Pippo Midili.. L’avvocato Fabrizio Spinelli, cinquantatreenne con una lunga carriera nel foro di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, ha ufficializzato l’adesione al movimento Partiamo da qui per sostenere la corsa alle amministrative di Milazzo 2026 del candidato sindaco Pippo Midili. Mentre le strade della città si preparano ai cambiamenti politici del prossimo anno, il vento della partecipazione sta soffiando forte tra i vicoli e le piazze dove la memoria delle istituzioni si intreccia con la quotidianità dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milazzo 2026: l’avvocato Spinelli sceglie Midili e il cambiamento Notizie correlate Milazzo, Vacca sfida Midili: il faccia a faccia per il futuro della cittàMichele Vacca ha lanciato una sfida aperta a Pippo Midili, proponendo un dibattito pubblico per discutere il domani di Milazzo. Leggi anche: Milazzo, Sud Chiama Nord sceglie Laura Castelli candidata sindaco Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fabrizio Spinelli aderisce a Partiamo da Qui. L’avvocato milazzese candidato con la lista Midili; Autostrade Siciliane, l’avvocato Massimo Alosi nominato consigliere direttivo; Lucia Annibali a Milazzo, domani a palazzo d'Amico l'incontro per parlare di violenza sulle donne; Autoscuola Arcobaleno, al via il 5 maggio i nuovi corsi per la patente nautica. Ecco cosa fare. Spinelli aderisce a Partiamo da QuiL’avvocato Fabrizio Spinelli, 53 anni, libero professionista con consolidata esperienza nel settore civile e penale, annuncia la propria adesione al movimento Partiamo da Qui, presieduto dall’avvoca ... blogsicilia.it Porto di Milazzo, il consiglio di giustizia conferma l’annullamento della gara di concessione del Terminal PasseggeriSi chiude con successo la battaglia legale di Afrodite Group S.r.l. contro l’aggiudicazione della concessione del Terminal Passeggeri del Porto di Milazzo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per ... strettoweb.com ReggioTV. . Calcio, Serie D: la sintesi di Milazzo - Reggina 1914 - facebook.com facebook MATCHDAY Milazzo “Marco Salmeri” Ore 15 x.com