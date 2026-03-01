Milazzo Sud Chiama Nord sceglie Laura Castelli candidata sindaco
A Milazzo, Sud Chiama Nord ha annunciato ufficialmente Laura Castelli come candidata sindaco. L’annuncio è stato fatto ieri durante una conferenza stampa, alla presenza della presidente del movimento, che è anche ex vice ministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La presentazione pubblica ha confermato la scelta del partito per le prossime elezioni amministrative.
La nuova fase di De Luca, Castelli: "Sud chiama Nord non si tocca, è parte integrante Governo Liberazione"Sud chiama Nord non si scioglie, non viene archiviato e non viene messo da parte.
