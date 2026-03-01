Milazzo Sud Chiama Nord sceglie Laura Castelli candidata sindaco

Da messinatoday.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milazzo, Sud Chiama Nord ha annunciato ufficialmente Laura Castelli come candidata sindaco. L’annuncio è stato fatto ieri durante una conferenza stampa, alla presenza della presidente del movimento, che è anche ex vice ministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La presentazione pubblica ha confermato la scelta del partito per le prossime elezioni amministrative.

Laura Castelli è la candidata sindaco di Sud Chiama Nord a Milazzo. Ieri l'annuncio durante la conferenza stampa con la presidente di Sud chiama Nord e già vice ministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata ufficialmente presentata.All’incontro hanno preso parte la deputazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La nuova fase di De Luca, Castelli: "Sud chiama Nord non si tocca, è parte integrante Governo Liberazione"Sud chiama Nord non si scioglie, non viene archiviato e non viene messo da parte.

Leggi anche: Ultimo fine settimana al Comune con Basile alla guida, l'ex sindaco La Tona in Sud chiama Nord: gli aggiornamenti

Contenuti e approfondimenti su Sud Chiama Nord

Temi più discussi: Milazzo, Laura Castelli sarà la candidata a sindaco per Sud chiama Nord; Milazzo, Laura Castelli candidata sindaca per Sud chiama Nord; Milazzo, Sud chiama Nord sceglie Laura Castelli: sarà lei il candidato sindaco; Milazzo, Laura Castelli candidata a sindaca di Sud chiama Nord.

milazzo sud chiama nordMilazzo (ME), Sud Chiama Nord sceglie Laura Castelli candidata sindaco: Sarà città strategica per tutta la SiciliaLaura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e già vice ministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ieri è stata ufficialmente presentata come candidata a sindaco di Milazzo (ME). ilsicilia.it

Milazzo verso il voto: Sud chiama Nord presenta Laura Castelli e avvia la sfida elettorale.Prende ufficialmente avvio la campagna elettorale di Sud chiama Nord in vista delle elezioni amministrative di Milazzo. Nel corso di ... 98zero.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.