Milazzo Sud Chiama Nord sceglie Laura Castelli candidata sindaco

A Milazzo, Sud Chiama Nord ha annunciato ufficialmente Laura Castelli come candidata sindaco. L’annuncio è stato fatto ieri durante una conferenza stampa, alla presenza della presidente del movimento, che è anche ex vice ministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La presentazione pubblica ha confermato la scelta del partito per le prossime elezioni amministrative.